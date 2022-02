Slovenkám mrzli ruky. Momentálne nemám na svetový biatlon, vraví Horvátová

Priebežné šestnáste miesto však znamenalo výrazný prepad vo výsledkovej listine a tretia členka Veronika Machyniaková v zlom slove zmysle zaklincovala chabý výkon slovenskej štafety.

Už po streľbe v ľahu musela na dve trestné kolá a a klesla na posledné 19. miesto s časovým mankom 5:37 min.

V tej chvíli bolo jasné, že Slovenky budú dostihnuté o jedno kolo a predčasne ukončia svoje štafetové vystúpenie.

Machyniaková: Ponaučenie do budúcnosti

To sa aj stalo ešte pred poslednou odovzdávkou a finišmanka Paulína Fialková sa už do akcie nedostala. Debutantka Machyniaková ešte odstrieľala "stojku" s jedným dobíjaním a bola stiahnutá z trate.



"Takýto výbuch na strelnici som nezažila ani nepamätám, našťastie z toho nebolo trestné kolo. Neviem, čo ešte dodať... Momentálne nemám na svetový biatlon, je to moje maximum, čo dokážem. Určite je u mňa priestor na zlepšenie," skonštatovala Henrieta Horvátová pre RTVS.