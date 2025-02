MS privíta trať, kde sa skákalo ponad auto. Vonnová chce pódium, v akcii budú aj Slováci

Od štvrtka do nedele sú na programe rýchlostné disciplíny, pričom na základe výsledkov zo Svetového pohára sa očakávajú veľmi tesné súboje.

Čo sa týka atmosféry, tak si pamätám, že v Aare to nebolo najlepšie, v Cortine už oveľa lepšie a očakávam, že v Rakúsku prídu desaťtisíce fanúšikov, čo je aj pre každého pretekára splnený sen.

Počas vašej kariéry ste sa predstavili na troch MS, pričom najlepšie výsledky ste dosiahli v Cortine d'Ampezzo. Ako si na to spomínate?

Sú majstrovstvá sveta niečím iné v porovnaní so Svetovým pohárom?

Aká je trať v Saalbachu?

Je to jedna z nových zjazdoviek, ktorá je široká s bezpečnostnými zónami. Je to rýchla trať a sú tam dva pekné skoky. Prvý sa skáče do strany a potom je cieľový skok, kde sa kvôli sponzorom skákalo ponad auto.

Mužská a ženská trať sú odlišné. Mužská, pokiaľ sa pozeráme zospodu, vedie z pravej strany. Ženská ide z ľavej a potom sa pripája. Sú tam umelo vytvorené terénne nerovnosti a preto to trochu pripomína skikros.