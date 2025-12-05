Potocká si vyplávala ďalšie semifinále. Uspela aj v polohových pretekoch

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká.
Slovenská plavkyňa Tamara Potocká. (Autor: TASR)
TASR|5. dec 2025 o 12:34
V rovnakej disciplíne sa predstavila aj Terézia Horváthová.

Tamara Potocká sa v štvrtý deň ME v krátkom bazéne prebojovala do semifinále disciplíny 200 m polohové preteky.

V poľskom Lubline obsadila v piatkových rozplavbách 14. miesto časom 2:10,45 min. Spomedzi ďalších Slovákov bol najbližšie k postupu Samuel Košťál, ktorý na rovnakej trati obsadil 19. miesto so stratou 0,94 sekundy na postupovú priečku (1:57,23).

V ženskej časti sa na 200 m pol. predstavila aj Terézia Horváthová, ktorá obsadila 34. miesto (2:15,39).

O dve priečky nižšie sa umiestnila Nikoleta Trníková (2:16,08) a nezopakovala tak postup zo štvrtka na 200 m prsia. Medzi mužmi obsadil Jakub Poliačik 30. miesto (1:59,46) a Matej Martinovič (2:01,85) finišoval na 37. priečke.

Na 800 m v.sp. sa zaskvel Nemec Johannes Liebmann, ktorý časom 7:30,94 vylepšil svetový juniorský rekord.

Spomedzi dvoch Slovákov sa lepšie umiestnil Milan Vojtko na 20. mieste (7:49,12), Richard Urban (8:14,46) skončil na 34. mieste.

Slováci sa nepresadili ani v nabitej disciplíne 100 m v.sp., v ktorej sa najvyššie umiestnila Teresa Ivanová na 33. mieste (54,17 s). Alexadra Hrnčárová obsadila 44. miesto (56,09).

Vodné športy

    dnes 12:34
