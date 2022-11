Výber šéfredaktora: Číňanov je toľko, že keď jeden zmizne, nikomu nechýba

Športu zdar

a čitateľom Sportnetu zvlášť!

Futbalisti Slovana si zarobili na výplaty, dedina na východe hrá šiestu ligu pod umelým osvetlením a čínska tenistka Šuaj Pcheng sa má dobre, akurát ju už dlho nikto nevidel.

Slovan už zarobil ako Žilina

Slovenský futbalový klub si naposledy predĺžil svoje pôsobenie v európskej pohárovej súťaži až do jari naposledy v roku 2006. Bola to Artmedia Petržalka, ktorú viedol Vladimír Weiss st. Teraz sa to dokázal Slovan - pod vedením Vladimíra Weissa.