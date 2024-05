Marián Hossa o úspechoch a pádoch na ľade aj mimo neho

Marián nám v rozhovore odhalil aj to, aký význam má podpora v športe a prečo sa rozhodol zapojiť do kampane veľkého mobilného operátora, ktorá zdôrazňuje práve význam dlhodobého partnerstva. Tiež zistíte, čomu sa aktuálne venuje, aké športy ho bavia a ako zostáva v kondícii.

Aký má podľa Vás význam komunita a podpora partnerov v športe? Bez nich by akýkoľvek šport len ťažko prežil. Som rád, že slovenský hokej má aj takých partnerov, ako je napríklad Orange , ktorý stojí pri mladých talentoch aj pri reprezentácii a to i v časoch, keď sa darí, ale aj keď sa nedarí.

Pred tohtoročnými majstrovstvami sveta ste sa opäť stali tvárou kampane Orangeu. Prečo ste sa rozhodli pre túto spoluprácu?

Vidím v tom príležitosť, ako hovoriť o dôležitosti dlhodobej podpory v športe, ktorá v prípade Orangeu trvá už 18 rokov. Prišla mi blízka myšlienka, že nezáleží na tom, či ste na vrchole alebo padáte, je dôležité mať okolo seba ľudí, ale aj partnerov, ktorí veria vo vašu cestu a podporujú vás.

V reklamnom spote je vidieť aj Váš pád. Stalo sa Vám niekedy niečo podobné?

Práve takýto pád sa mi nikdy nestal (smiech). Ale počas kariéry prišli iné pády, ako napríklad, keď som vo finále prehral dvakrát po sebe. Práve vtedy je dôležité vstať a nevzdať sa.

Čo Vám počas kariéry pomáhalo vyrovnať sa s takýmito „pádmi“?

Najviac mi pomáhala disciplína, tvrdá práca a motivácia ísť si za svojím cieľom.

V spote následne vidieť, ako Vás celé publikum podrží a fandí ďalej. Ako ste počas svojej aktívnej kariéry vnímali silu publika?

Vnímal som to často, je to skvelý moment pre športovca a jeho tím. Hlavne v situáciách, keď sa otáča zápas. Vtedy celý štadión žije a tá atmosféra vám dodá extra energiu. Je kus pravdy na tom, že diváci sú ako šiesty hráč.

Ako by ste chceli ovplyvniť budúcu generáciu hokejistov alebo mladých športovcov všeobecne? Čo by ste im poradili?

Hlavne aby sa nevzdávali, keď prídu prvé pády. Práve vtedy je dôležité pracovať ešte tvrdšie a ísť si za svojím snom. Tam je dôležité ostať mentálne silný a veriť sám v seba. Udržať si počas kariéry konzistentnosť je veľmi dôležité. Moje motto vždy bolo „Never too high – never too low“ (voľný preklad – „Nie príliš vysoko – nie príliš nízko“). Aj keď sa darí, ale aj keď prídu pády, je dôležité vedieť sa udržať a zostať nohami pevne na zemi.

Ako sa Vaše osobné hodnoty odrazili vo Vašej kariére a rozhodnutiach, ktoré ste robili?

Pre mňa je dôležité byť dobrým človekom. Každý sa učí celý život a možno urobí veľa chýb. Ale je dôležité poučiť sa z nich a posúvať sa ďalej.

Aké máte plány do budúcna a čomu sa chcete primárne venovať?

Primárne sa chcem venovať potravinárskej firme Hossa Family. Máme s ňou ďalšie nové plány, na ktorých aktuálne pracujeme.

Ako ste prešli od športu k podnikaniu?

Počas kariéry som zainvestoval do športového areálu v Trenčíne, neskôr aj do spomínanej firmy v Poprade. Takže spočiatku som bol investor, teraz sa už viac zapájam aj do chodu firmy.

Odniesli ste si z hokeja niečo, čo Vám v podnikaní pomohlo?

Určite som si zo športu do biznisu odniesol disciplínu a výdrž ísť si za svojím cieľom.

Na záver nám možno prezradíte zaujímavosť o sebe. Máte nejaké koníčky, o ktorých mnohí ani nemusia tušiť?

Po kariére som začal lyžovať, keďže počas nej sme to mali zakázané. Milujem zasnežené hory a ten pocit, keď sa nachádzate na vrchole a pred sebou máte niekoľkokilometrové zjazdovky. Je to pre mňa neuveriteľný relax. Tak isto mám rád box, ktorému sa venujem. Je to skvelý šport na udržiavanie kondície aj po profesionálnej kariére.