Svatoš trpel výpadkami pamäti a depresiami, vraví manželka roky po jeho smrti

Diana však vedela, že jej manžel nie je v poriadku. Jeho mozog preto po smrti darovala Bostonskej univerzite na výskum. Patológovia potvrdili, že Svatoš bol v druhej fáze ochorenia CTE.

To má štyri fázy. Druhú charakterizuje náladovosť, zmeny v správaní, niekedy aj strata pamäti. Ako informovala Ann McKee, neuropatologička, Svatoš trpel depresiami a stratou pamäti od 25 rokov. Časom sa jeho stav zhoršoval.

Diana potvrdzuje, že tieto prejavy na ňom pozorovala. Ľahko ho niečo rozrušilo a často zabúdal.

"Nehovorím o tom, že zabúdal vyniesť odpadky," vraví. "Hovorím o tom, že som sa s ním rozprávala a on sa po piatich sekundách vráti a povedal: "O čom sme sa to vlastne rozprávali?" To sa stávalo aj trikrát za sebou. Bolo to extrémne."

Netrpel len spomenutými diagnózami, ale i závislosťou. Tú si vypestoval na oxykodón, čo je silný narkotický opioid určený na zmiernenie bolesti. Podávali mu ho lekári, aby sa čím skôr dostal zo zranení.