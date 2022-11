Keď slovanisti pochopili Gruzínca, slávili úspech. Góly priniesol astmatik (hodnotenie)

BRATISLAVA. Slovan zvládol deň zúčtovania. Keď doma bezgólovo remizoval so Žalgirisom a pohorel v Jerevane, nikto by netipoval, že dosiahne najväčší úspech klubu v ére samostatnosti.

Tréner Vladimír Weiss starší zažije druhýkrát európsku jar so slovenským klubom. V sezóne 2005/06 si po účasti s Artmediou v Lige majstrov zahral Európsku ligu, teraz postúpil so Slovanom z prvého miesta priamo do osemfinále Konferenčnej ligy.

„Je to ďalší krok k tomu, čo som ľuďom pri príchode sľúbil, že raz na Slovan príde Real Madrid alebo Barcelona. Verím, že budeme mať dobrý žreb a príde dobré mužstvo,“ povedal Weiss.