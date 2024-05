Prvý deň na MS: Odborníci sú bezradní. Toto som ešte nevidel, rozčuľoval sa aj Slafkovský

Slovenskí hokejisti prehrali v B-skupine úvodný zápas s Nemeckom 4:6. Na šampionáte je to už piata prehra po sebe s týmto súperom. Nemecko už patrí medzi tímy, ktoré na šampionátoch bojuje o medaily a túto pozíciu potvrdilo aj proti Slovensku.

Hokejisti dlho hľadali spôsob, ako sa jednoduchšie dostať do útočného pásma. A keď ho konečne našli a búšili do súpera, Nemci odolali a znovu udreli.

„To bolo hrozné. Pri prvom góle stál ich hráč v bránkovisku a sekal nášho brankára. To má byť regulárny gól? Toto som ešte nikde nevidel,“ cituje ho Aftonbladet.

Tréner Ramsay nebol spokojný s tým, že hráči nezvládli zápas v hlave. "Začali sme hľadať výhovorky. To nie je spôsob, akým vediem zverencov. Nehľadajme výhovorky, ale spôsob, ako hrať lepšie," vravel.

„Nemecký hráč mlátil do brankára Škorvánka. Spolu s Borisom (Valábikom) sme nepochopili, prečo rozhodcovia gól uznali,“ oponoval v štúdiu ČT Sport majster sveta z roku 2010 Petr Koukal.

„Keď je hráč v bránkovisku a má kontakt s brankárom, ktorý sa kvôli tomu nemôže presunúť, aby zabránil gólu, tak je to jasné. Boli by sme veľmi bojazliví, keby sme do toho nešli,“ vysvetlil asistent trénera Peter Frühauf trénerskú výzvu.