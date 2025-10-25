Volejbalisti Slovana Bratislava vstúpili do nového ročníka víťazne. Nezaváhal ani Svidník

Hráči VK Slovan Bratislava.
TASR|25. okt 2025 o 19:11
Slávia Svidník zdolala VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1.

BRATISLAVA. Volejbalisti VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do nového ročníka Niké extraligy.

V úvodnom kole uspeli na domácej palubovke proti Tatranu Banská Bystrica hladko 3:0. Doma nezaváhali ani hráči Slávie Svidník, ktorí zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1.

Niké extraliga - 1. kolo:

VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (10, 18, 17)

66 minút, rozhodcovia: Viktoríni-Lisá, Juráček, 350 divákov

TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1 (-23, 21, 23, 17)

103 minút, rozhodcovia: Porvazník, Höger

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

Volejbal

    Ilustračná fotografia z Niké extraligy 2025/2026.
