Volejbalistky Slovana sú naďalej stopercentné, Pezinok zdolali jasným rozdielom

BRATISLAVA. Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v stretnutí 6. kola Niké extraligy žien Pezinok 3:0.
Aktuálny líder tak zostáva jediným doposiaľ nezdolaným tímom v súťaži. Darilo sa aj ďalšiemu bratislavskému družstvu, druhá Slávia vyhrala v Žiline tiež bez straty setu.
Niké extraliga - 6. kolo:
ŠK ELBA Prešov - Volley project UKF Nitra 0:3 (-15, -20, -14)
73 minút, rozhodovali: Myšková a Smolko, 150 divákov
ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-19, -17, -15)
69 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 80 divákov
VK Pirane Brusno - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (17, 9, 19)
84 minút, rozhodovali: Jurlov a Kohút, 200 divákov
VA UNIZA Žilina - KOOPERATIVA Slávia EUBA 0:3 (-23, -26, -11)
84 minút, rozhodovali: Malík a Höger, 880 divákov
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-23, - 12, -17)
77 minút, rozhodovali: Szász a Dovičovič, 132 divákov