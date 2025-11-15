Volejbalistky Slovana sú naďalej stopercentné, Pezinok zdolali jasným rozdielom

Zľava Ema Palkovičová a Ema Smiešková (obe Slovan) počas zápasu.
Zľava Ema Palkovičová a Ema Smiešková (obe Slovan) počas zápasu. (Autor: TASR)
15. nov 2025 o 21:11
Druhá Slávia vyhrala v Žiline tiež bez straty setu.

BRATISLAVA. Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v stretnutí 6. kola Niké extraligy žien Pezinok 3:0.

Aktuálny líder tak zostáva jediným doposiaľ nezdolaným tímom v súťaži. Darilo sa aj ďalšiemu bratislavskému družstvu, druhá Slávia vyhrala v Žiline tiež bez straty setu.

Niké extraliga - 6. kolo:

ŠK ELBA Prešov - Volley project UKF Nitra 0:3 (-15, -20, -14)

73 minút, rozhodovali: Myšková a Smolko, 150 divákov

ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-19, -17, -15)

69 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 80 divákov

VK Pirane Brusno - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (17, 9, 19)

84 minút, rozhodovali: Jurlov a Kohút, 200 divákov

VA UNIZA Žilina - KOOPERATIVA Slávia EUBA 0:3 (-23, -26, -11)

84 minút, rozhodovali: Malík a Höger, 880 divákov

HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-23, - 12, -17)

77 minút, rozhodovali: Szász a Dovičovič, 132 divákov

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

    dnes 21:11
