Slávia EUBA zopakovala výhru zo Slovenského pohára. Jasne zdolala Žilinčanky

Volejbalistky Slávia EUBA počas zápasu.
Volejbalistky Slávia EUBA počas zápasu. (Autor: TASR)
TASR|7. mar 2026 o 18:37
V skupine o 6. -10. miesto vyhral VK Pirane Brusno nad Pezinkom 3:1.

Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zdolali v sobotnom zápase 4. kola nadstavbovej časti Niké extraligy Žilinu 3:1.

Na domácej palubovke tak zopakovali výhru z februárového finále Slovenského pohára a pred posledným duelom v rámci nadstavby im patrí 2. miesto.

V skupine o 6. -10. miesto vyhral VK Pirane Brusno nad Pezinkom 3:1 a pripísal si štvrtú výhru za sebou.

Niké Extraliga žien - nadstavbová časť:

skupina o 1.-5. miesto - 4. kolo:

KOOPERATIVA Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina 3:1 (26, 21, -22, 18)

115 minút, rozhodovali: Schimpl a Tiršel, 132 divákov

Tabuľka skupina o 1.-5. miesto

skupina o 6.-10. miesto - 4. kolo:

VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok 3:1 (18, 19, -17, 17)

100 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 150 divákov

Tabuľka skupina o 6.-10. miesto

    dnes 18:37
