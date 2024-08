Slováci druhú prehru nedopustili, potvrdili rolu favorita a vylepšili si svoju pozíciu

Kvalifikácia ME 2026

NITRA. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v stredajšom zápase kvalifikácie ME 2026 v Nitre nad Kosovom 3:0.

Slováci mali ťažší vstup do stretnutia a dovolili hosťom odskočiť na rozdiel troch bodov. V úvode zápasu ťažili Kosovčania z nepríjemného podania.

Outsider stretnutia držal krok iba do stavu 5:4 v prospech domácich, následne už bodový rozdiel narastal a set zvládli domáci v presvedčivom pomere 25:14. Bodovo slovenský tím opäť ťahala dvojica Ihnát a Lamanec.

"Očakávali sme viac. Lotyšsko nám veľmi nevyšlo. Škoda, tam sme v koncovke tretieho setu viedli, ale nedokázali sme to zlomiť.

Sériou ôsmich bodov Slováci definitívne zlomili odpor súpera a duel úspešne kontrolovali až do konca.

Aj vstup do tretieho setu bodovo vyrovnaný, no od stavu 4:4 bol na palubovke už iba domáci tím.

Som rád, že sa nám to podarilo. Možno prvý set bol trochu nervózny, ale som rád, že to takto dopadlo," skonštatoval pre TASR kapitán Jakub Ihnát.

"Ono to nie je úplne jednoduché hrať proti takému tímu. Bez urážky, no niekedy im haprovali úplne elementárne veci. Treba byť sústredený aj za stavu, keď to vyzerá, že je hotovo.

Lamanec: Musíte si dávať pozor

Nepredvídateľnosť outsidera vnímal aj Lamanec, ktorý patril k najlepšie bodujúcim Slovákom: "Proti takýmto súperom to tak býva. Je veľa momentov, ktoré s kvalitnejšími súpermi očakávate resp. neočakávate. Sem-tam sa lopta odrazila od pásky a spadla do ihriska. Musíte si dávať pozor na to, čo súper urobí."

Program kvalifikácie na európsky šampionát si dá až ročnú pauzu. Ihnát prezradil, ako hráči využijú čas, aby v roku 2025 spečatili postup na záverečný turnaj:

"Ideme všetci do klubov, samozrejme musíme všetci na sebe makať, aby reprezentácia bola o trochu silnejšia.

Budúci rok povinné tri body s Kosovom a rozdáme si to s Lotyšmi. Neviem síce, kde sa to bude hrať, ale pevne verím, že tam bude fanúšikovské peklo a Lotyšom sa bude hrať zle. Verím, že tým pádom by sme mohli zaklincovať postup," dodal Ihnát.