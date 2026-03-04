Slovan padol v prvom semifinále až v tajbrejku. V odvete sa ideme pobiť, hovorí tréner

Challenge Cup - semifinále
VK Slovan Bratislava - Lindemans Aalst 2:3 (-11, 42, -29, 14, -13)
Dĺžka zápasu: 173 minút
Rozhodovali: Ristovski (S.Maced.) a Moulová (Gréc.)
Diváci: 2834
Slovan: Trubač, Marjov, Mlynarčík, Kriško, Billich, Zaťko, libero Jakubík (Fořt, Michalovič, Šellong)
Volejbalisti VK Slovan Bratislava podľahli v stredajšom úvodnom semifinálovom zápase európskeho Challenge Cupu na domácej palubovke belgickému tímu Lindemans Aalst 2:3.
Odveta u súpera je na programe v stredu 11. marca o 20.30 h.
„Belasí“ postúpili do semifinále niektorej z európskych klubových súťaží ako prvý slovenský tím v ére samostatnosti, pričom Challenge Cup je treťou najprestížnejšou.
Po tom, čo vyradili vo štvrťfinále izraelský Maccabi Tel Aviv, sa im do cesty postavil Lindemans Alst.
Aktuálne šiesty tím belgickej ligy v prvom sete dominoval (25:11), ale domáci mu v druhom robili už oveľa väčšie starosti a po dramatickej a zdĺhavej koncovke (44:42) vyrovnali stav setov.
Aj tretia sada sa natiahla a napokon v nej uspeli hostia z Aalstu (31:29), ale Slovan vyhral štvrtý set vysoko 25:14.
O víťazovi prvého semifinálového duelu tak rozhodol tajbrejk, v ktorom boli úspešnejší hostia.
Hlasy po zápase
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Zmiešané pocity, volejbal bol pekný, dlhý. Škoda prehry, ale v pohárovom systéme je to fajn výsledok. Ideme sa pobiť, ale bol to pekný zápas. Hlavne sme sa nezložili po tom prvom sete, kde sme dostali nakladačku. Išli sme po každej lopte, hádzali sme sa všade. Zanalyzujeme si to, ale ich servis bol parádny.“
Juraj Zaťko, kapitán Slovana: „Úvod zápasu sme trošku nezachytili. Obával som sa, že Aalst zostane taký nekompromisný na servise. Našťastie sme sa do toho postupne dostali a všetky nasledujúce sety sme mohli vyhrať. V koncovke nám trošku chýbali skúsenosti. Jednoznačne rozhodol ich hráč Gianni na servise. My sme sa celkom dobre s tým vysporiadali, ešte na prihrávke sme to správne zdvihli, ale nesprávne sme to riešili v útoku. Je to otvorené. Mám trošku obavu, že servis im v domácej hale pôjde lepšie. My sa nebudeme môcť oprieť v odvete o takú úžasnú divácku podporu, takže určite to bude náročné, ale ideme sa pobiť.“
Tomáš Kriško, hráč Slovana: „Smútok, hnev, únava, to sú pocity, ktoré teraz prevládajú. Atmosféra bola skvelá, prišlo veľa ľudí, naozaj im ďakujem. Burcovali nás aj v tých dlhých setoch, kedy to už bolo náročné. Pred týmto zápasom som povedal, že stav 2:3 je v poriadku v postupovej matematike, ale po tomto zápase sa trošku hnevám, lebo mohlo byť 3:2 pre nás, čo by bola trošku ľahšia situácia. Potrebujeme u súpera vyhrať tri sety, štyri v prípade zlatého setu, s tým tam musíme ísť.“