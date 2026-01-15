Volejbalisti Komárna nadviazali na triumf z prvého zápasu. Zahrajú si finále pohára

Slovenský pohár vo volejbale - odveta semifinále
RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (17, 21, 25)
80 minút, rozhodovali: Kováč a Toman, 200 divákov
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Komárno/
Volejbalisti RIEKER UJS Komárno doplnili vo štvrtok finálovú dvojicu Niké Slovenského pohára mužov.
V odvete semifinále zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0, čím nadviazali na výhru 3:1 z prvého zápasu.
Spoločné SuperFinále mužskej aj ženskej edície je na programe 8. februára v Leviciach. Komárno od 14.00 h zabojuje proti VK Slovan Bratislava.
Obhajcovia Trofeje Štefana Pipu si v semifinále poradili s ŠVK Tatran Slovenská Ľupča (3:0, 3:0).