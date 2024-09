VIDEO: Boj o zmluvu začal skvelo. Slovák strelil historicky prvý gól Utahu

Ide o neoficiálny zápis, keďže sa mu to podarilo v úvodnom zápase v rámci turnaja nádejí proti San Jose Sharks. Repčík vyrovnával na 1:1.

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Peter Repčík strelil historicky prvý gól nového účastníka NHL, klubu Utah Hockey Club.

Zmluvu s novovzniknutým klubom majú momentálne dvaja Slováci - útočník Miloš Kelemen a obranca Patrik Koch.

Pozvánku do nováčikovského kempu si vybojoval aj 20-ročný Repčík. Ak by neuspel a nepodarilo by sa mu vybojovať zmluvu v NHL alebo AHL, posilní HC Košice. Gól v úvodnom stretnutí mu rozhodne môže pomôcť.