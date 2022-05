Rozhodol jediný gól. Česi v dôležitom zápase zdolali USA

MS v hokeji 2022 - skupina B

V tabuľke im patrí 3. miesto so ziskom 13 bodov. O jediný gól duelu sa postaral v 8. minúte Matěj Blümel.

Priebeh zápasu USA - Česko na MS v hokeji 2022

I. tretina:

Duel bol priamym súbojom o 3. miesto a istotu účasti vo štvrtťfinále. Prvú šancu skórovať mali Američania, keď na trestnej lavici sedel Hertl. Brankár Arizony Vejmelka však ukázal svoje kvality proti Meyersovi.

Do vedenia však išli Česi, keď sa v 8. min dostal do rýchleho protiútoku Blümel, ktorý tvárou v tvár brankárovi Swaymanovi nezaváhal. Inkasovaný gól zámorské mužstvo nenaštartoval. Naopak, hernú prevahu mali Česi, no Krejčí v 18. min trafil iba žŕdku.