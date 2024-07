Demiral dostal od UEFA dištanc, Bellingham obišiel s podmienkou a pokutou

Európska futbalová únia (UEFA) mu udelila dvojzápasový dištanc za kontroverzné gesto, ktoré použil počas oslavy svojho druhého gólu vo víťaznom osemfinálovom zápase na ME vo futbale nad Rakúskom (2:1).

"Som hrdý na to, že som Turek a pri druhom góle som to pocítil. Preto som urobil toto gesto a vôbec to neľutujem. Videl som ľudí na štadióne, ktorí urobili podobné gesto, takže preto som sa napokon rozhodol ho urobiť tiež," uviedol Demiral podľa agentúry AP.

"Krása a vzrušenie z futbalu by nemali byť zatienené politickými rozhodnutiami," reagoval turecký viceprezident Cevdet Yilmaz na sociálnej sieti X a vyzval na zrušenie trestu.

Turecká vláda nesúhlasí s trestom

Turecká vláda vyjadrila nesúhlas s trestom pre kľúčového obrancu.

Podľa tamojších médií sa Turecká futbalová asociácia (TTF) plánuje voči dištancu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).