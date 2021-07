Bol to chaos, pretekári netušili, čo sa deje. Triatlonistov zablokovala loď

Súťaž v triatlone na OH Tokio 2020 sa začala veľkým chaosom pred štartom prvej disciplíny.

BRATISLAVA, TOKIO. Keď zaznel štartovací klaksón, do vody naskákala len polovica súťažiacich. Druhá polovica pretekárov ostala stáť na móle. Mávala, gestikulovala a ukazovala na velký motorový čln, ktorý manévroval priamo pred nimi.

Vo vode plávala väčšina favoritov. Nechápali, prečo ich organizátori zastavili a bezradne sa pozerali, prečo nemôžu plávať ďalej.

„Videl som loď pred mólom a prišlo mi to veľmi zvláštne. Keď som skočil do vody, hovoril som si, že nás asi aj tak zastavia, takže som plával uvoľnene a bral som to ako ďalšiu rozcvičku,“ opisoval nórsky triatlonista Christian Blummentfelt.

Opakovaný štart sa vydaril.