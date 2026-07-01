    10.07.2026 13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý

    7. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 7. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 7. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 7. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 10. júl 2026

    Štart:

    Hagetmau o 13:15 h

    Cieľ:

    Bordeaux cca o 17:25 h

    Dĺžka:

    175,1 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    120,3 km: šprintérska prémia


    137,3 km: horská prémia 4. kategórie

    Siedma etapa patrí medzi najľahšie v rámci 113. ročníka Tour de France. Čokoľvek iné než hromadný dojazd na čele so šprintérmi, sa neočakáva. 

    Štartovať sa bude v meste Hagetmau, ktoré nikdy predtým nemalo túto česť. Cyklisti budú prekonávať iba 850 výškových metrov a po 175 km budú finišovať v Bordeaux, kde už vyhrali mnohé slávne mená.

    V roku 2023 tu bojoval o prekonanie rekordu Eddyho Merckxa britský šprintér Mark Cavendish, ale Jasper Philipsen ho pripravil o víťaznú radosť. Tej sa Cavendish dočkal o rok neskôr v Saint Vulbas.

    Táto etapa bude veľmi dôležitá aj v súvislosti s bojom o zelený dres. V siedmich rovinatých etapách sa totiž udeľuje za víťazstvo až 70 bodov. Šprintéri tak budú zvýhodnení oproti pretekárom typu Tadeja Pogačara.

    Mapa 7. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 7. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 7. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 10. etapa: profil, trasa, mapa.
    10. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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