7. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 10. júl 2026
Štart:
Hagetmau o 13:15 h
Cieľ:
Bordeaux cca o 17:25 h
Dĺžka:
175,1 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
120,3 km: šprintérska prémia
137,3 km: horská prémia 4. kategórie
Siedma etapa patrí medzi najľahšie v rámci 113. ročníka Tour de France. Čokoľvek iné než hromadný dojazd na čele so šprintérmi, sa neočakáva.
Štartovať sa bude v meste Hagetmau, ktoré nikdy predtým nemalo túto česť. Cyklisti budú prekonávať iba 850 výškových metrov a po 175 km budú finišovať v Bordeaux, kde už vyhrali mnohé slávne mená.
V roku 2023 tu bojoval o prekonanie rekordu Eddyho Merckxa britský šprintér Mark Cavendish, ale Jasper Philipsen ho pripravil o víťaznú radosť. Tej sa Cavendish dočkal o rok neskôr v Saint Vulbas.
Táto etapa bude veľmi dôležitá aj v súvislosti s bojom o zelený dres. V siedmich rovinatých etapách sa totiž udeľuje za víťazstvo až 70 bodov. Šprintéri tak budú zvýhodnení oproti pretekárom typu Tadeja Pogačara.