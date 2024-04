Drahovský si želá úspechy reprezentácie. Ocenenie je taká čerešnička na torte, hovorí

Pre mňa je to akási čerešnička na torte za to celoročné úsilie a obetu, ktorú človek prináša tomuto športu.

Tridsaťjedenročný kanonier verí, že v roku 2024 sa slovenský futsal dočká ďalšieho významného medzinárodného úspechu.

„Dúfam, že o rok sa na tomto mieste budeme baviť o tom, že naša reprezentácia opäť postúpila na ME. To by bola prvá vec, ktorá by ma potešila.

V osobnej rovine by som mal veľkú radosť, ak by sa mi podarilo získať španielsky titul, ktorý mi vo vitrínke zatiaľ chýba," povedal laureát a zároveň doplnil:

„Verím, že FC Barcelona tento rok španielsky titul nevyhrá. Víťazom základnej časti bude podľa všetkého práve tento tím, ale od play-off sa začne nová súťaž. My sme sa v poslednom období viezli na pozitívnej vlne a dúfam, že si to prenesieme aj do vyraďovačky.

Cieľom je finále a potom sa uvidí, aký súper by sa nám postavil do cesty. V tíme Inter Movistar máme vždy len tie najvyššie ambície. Chceme získavať trofeje.“