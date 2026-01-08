Chrenko v USA zahral ako prvokolový výber, potvrdia to skauti?

Bodovanie slovenskej reprezentácie na MS do 20 rokov v amerických mestách Minneapolis a Saint Paul ovládol Tomáš Chrenko, ktorý v 5 zápasoch nazbieral úctyhodných 8 bodov.
S 5 gólmi bol druhým najlepším strelcom turnaja, viac ich mal iba Kanaďan Porter Martone. Čistým hetrikom pomohol ku kľúčovej výhre 4:1 proti Nemecku, dvakrát sa trafil aj proti USA.
Jednoznačne si vylepšil vyhliadky smerom k NHL draftu, no ťažko v tejto chvíli povedať, či ho to vynesie až do prvého kola.
Výkon prvokolového hráča
Nestáva sa často, aby na juniorskom svetovom šampionáte nazbieral hráč vo svojej draftovej sezóne až 8 bodov. Za predchádzajúcich 10 turnajov na túto métu dosiahlo 14 hráčov, pričom každý z nich bol následne draftovaný v prvom kole.
Nájdeme medzi nimi až štyri draftové jednotky (Bedard, Matthews, Lafreniere, Celebrini), pričom len dvaja hráči boli draftovaní mimo TOP 8 – Fín Joakim Kemell (17. pozícia) a Čech Jiří Kulich (28. pozícia).
Päť a viac gólov dali v draftovej sezóne za predchádzajúcich 10 MS juniorov len Connor Bedard (9), Patrik Laine (7), Auston Matthews (7), Filip Zadina (7), Jesse Puljujärvi (5) a James Hagens (5).
Spomedzi nich bol na drafte najnižšie vybraný James Hagens, po ktorom na drafte 2025 siahol Boston Bruins z celkovej 7. pozície. Chrenko sa tak ocitol v elitnej spoločnosti.
Tatara nepochopiteľne podcenili
Keď sa pozrieme v štatistikách hlbšie do minulosti, mladý Slovák je v tomto tisícročí 17. hráčom, ktorý dal na MS do 20 rokov vo svojej draftovej sezóne minimálne päť gólov.
Z jeho predchodcov boli následne na drafte mimo TOP7 vybraní len dvaja – Rus Alexej Čerepanov (17. miesto) a Slovák Tomáš Tatar (60. miesto), ktorého skauti nepochopiteľne podcenili, keďže napokon odohral v NHL 927 zápasov so ziskom 496 bodov.
Tento rok nedokázali päťkrát skórovať ani Gavin McKenna a Ivar Stenberg, ktorí podľa očakávaní zvedú súboj o jednotku NHL draftu 2026.
NHL skauti Chrenkovi neveria
Hoci Chrenka vidí v prvom kole draftu vo svojich rebríčkoch viacero zámorských novinárov, väčšiu koreláciu s konečným poradím na drafte majú hodnotenia nezávislých skautov z NHL Central Scouting.
Tí ho koncom októbra ohodnotili známkou C, čo značí potenciál iba pre 4. až 5. kolo. Tu treba dodať, že v posledných rokoch sa v prvom kole objavilo 5 Slovákov a s výnimkou Filipa Mešára so známkou B dostali v rovnakej fáze sezóny všetci zvyšní hodnotenie A.
Podobne ako pri Mešárovi alebo Tatarovi hrá v neprospech Chrenka výška. Hoci má v porovnaní s Mešárom lepší ťah na bránu a nebezpečnejšiu strelu, dostal horšie hodnotenie.
To zrejme súvisí s aktuálnym trendom, keď posledné dva drafty kluby NHL kládli na výšku násobné väčší dôraz ako zvyčajne. Skauti mu zároveň vyčítajú slabšie korčuľovania a zhodujú sa v tom, že jeho štýl hry nie je možné preniesť do NHL.
Chrenko dominoval na posledných MS 18-ročných a svoju výnimočnosť potvrdil vysokou produkciou aj na juniorskom šampionáte.
Jeho prípadné odignorovanie v prvom kole sa môže časom ukázať rovnako nezmyselné ako to bolo v prípade Tomáša Tatara, kedy kluby nepochopiteľne váhali až do 60. miesta.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Zmenia skauti po MSJ názor?
Ako veľmi mu úspešné vystúpenie na juniorských MS v očiach skautov skutočne pomohlo sa dozvieme zhruba v polovici januára, kedy zvyčajne vychádzajú prvé preddraftové rebríčky od NHL Central Scouting.
Ak skauti svoj názor zmenili a začali ho považovať za prvokolový prospekt, jeho meno v rebríčku európskych korčuliarov zaradia do TOP10.