Nútia nás hrať, hnevá sa Tuchel. Nepáči sa mu rozpis Premier League

LONDÝN. Tréner Chelsea Thomas Tuchel považuje rozpis anglickej futbalovej Premier League za nespravodlivý.

V decembri už absolvovali jeho zverenci osem zápasov vo všetkých súťažiach, deviaty ich čaká v stredu proti Brightonu. Londýnčanov pritom trápil koronavírus i zranenia a mužstvu chýbali viaceré opory.

"Je to tak ako to je, ale toto nemôže byť správna cesta," povedal Tuchel po nedeľnom víťazstve nad Aston Villou (3:1): "Nie je to spravodlivé, hráči boli chorí desať dní a musia nastúpiť proti tímom, ktoré sa na jeden zápas pripravujú týždeň."