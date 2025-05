Je mi jedno, kde ho porazím, vyzýva sebavedomo slovenský šampión českú hviezdu

„ Šampióni neoddychujú ,” prehlásil pred týmto duelom Ertel, ktorý iba pred mesiacom získal pás PML vo váhe do 75 kg a naďalej pokračuje vo vysokom zápasovom tempe. A spomaliť nemieni ani teraz.

„Viem, že Vokoun mal dva zápasy s Brichtom, takže na tú K1 by som si s ním kľudne veril. Samozrejme, videl by som to na výhru.

K1 som ešte nešiel, takže ak bude za to Brichta, ak ho pustia, pokojne si to môžeme buchnúť v K1 alebo v thajskom boxe, je mi jedno, kde ho porazím,” odkázal Ertel smerom k jednému z najlepších českých bojovníkov.