Cornetová vyradila Halepovú, vo štvrťfinále ju čaká unavená súperka

MELBOURNE. Americká tenistka Danielle Collinsová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Australian Open.

Melbournska semifinalistka z roku 2019 vyradila v osemfinále v pozícii turnajovej dvadsaťsedmičky nasadenú devätnástku Belgičanku Elise Mertensovú po takmer trojhodinovej trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:4.

"Bolo to fyzicky veľmi náročné. V 3. kole singla som absolvovala dvaapolhodinový zápas a následne aj štvorhru. Na kurte som dokopy strávila päť hodín a nebolo ľahké zregenerovať. Chvíľu trvalo, kým som sa dnes dostala do tempa, no postupne som sa rozohrala ku kvalitnému výkonu. Zlepšila som technické detaily a najmä servis," uviedla Colinsová pre akreditované médiá.