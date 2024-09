New York tlieska domácej hrdinke. Navarrová postúpila do semifinále po skvelom obrate

NEW YORK. Domáca americká tenistka Emma Navarrová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom US Open.

Navarrová ťažila z kvalitného prvého servisu, dokázala súperku pretlačiť aj v dlhších výmenách. V ôsmom geme Badosovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve sa Španielka výrazne zlepšila a po dvoch brejkoch odskočila Navarrovej na 5:1.

Američanka však ani za nepriaznivého stavu nezložila zbrane, v ďalších minútach získala šesť gemov za sebou a prvýkrát v kariére postúpila do grandslamového semifinále.

"Je to bláznivé, že som v semifinále US Open v rodnom New Yorku. Som spokojná s predvedeným výkonom. V druhom sete som prehrávala už 1:5, no nezabalila som to. Keď som získala druhý gem, povedala som si, že to ešte môžem otočiť a podarilo sa.

Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi Petrovi Ayersovi, s ktorým spolupracujem už osem rokov, toto je naše spoločné dielo. Veľká vďaka patrí aj môjmu otcovi, ktorý vždy veril, že sa na grandslamovej scéne môžem dostať medzi absolútnu špičku," uviedla Navarrová v prvom pozápasovom interview priamo na kurte.