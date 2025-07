Gruzínec šokoval turnajovú sedmičku Wimbledonu. Talianske derby ovládol pohodlne Sinner

„Som veľmi šťastný, že som sa sem mohol vrátiť. Je to tu pre mňa špeciálne. Škoda, že som hral proti Talianovi, ale je potrebné sa cez to preniesť. Som rád, že idem do ďalšieho kola. Je tu skvelá atmosféra,“ povedal Sinner v televíznom rozhovore po víťaznom vstupe do dvojhry.