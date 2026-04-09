Zverev postúpil medzi najlepšiu osmičku. Belgičan bojoval v druhom sete

Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle.
Tretí nasadený hráč zdolal vo štvrtkovom osemfinále Belgičana Zizoua Bergsa 6:2, 7:5.
Medzi elitnú osmičku postúpil aj druhý nasadený Talian Jannik Sinner po triumfe 6:1, 6:7 (3), 6:3 nad Čechom Tomášom Macháčom.
ATP Monte Carlo 2026
dvojhra - osemfinále:
Alexander Zverev (Nem.-3) - Zizou Bergs (Belg.) 6:2, 7:5
Joao Fonseca (Braz.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 6:2
Jannik Sinner (2-Tal.) - Tomáš Macháč (ČR) 6:1, 6:7 (3), 6:3