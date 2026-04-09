    Zverev postúpil medzi najlepšiu osmičku. Belgičan bojoval v druhom sete

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší z výhry.
    Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší z výhry. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. apr 2026 o 14:19 (aktualizované 9. apr 2026 o 15:48)
    Nemec zvládol aj tretí duel na turnaji.

    Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle.

    Tretí nasadený hráč zdolal vo štvrtkovom osemfinále Belgičana Zizoua Bergsa 6:2, 7:5.

    Medzi elitnú osmičku postúpil aj druhý nasadený Talian Jannik Sinner po triumfe 6:1, 6:7 (3), 6:3 nad Čechom Tomášom Macháčom.

    ATP Monte Carlo 2026

    dvojhra - osemfinále:

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Zizou Bergs (Belg.) 6:2, 7:5

    Joao Fonseca (Braz.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 6:2

    Jannik Sinner (2-Tal.) - Tomáš Macháč (ČR) 6:1, 6:7 (3), 6:3

    Tenis

    Tenis

    Grigor Dimitrov v osemfinále grandslamového turnaja WImbledon 2025.
    Grigor Dimitrov v osemfinále grandslamového turnaja WImbledon 2025.
