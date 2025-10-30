    VIDEO: Víťazná púť nemá konca. Monačan vyradil aj premožiteľa Alcaraza

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot. (Autor: TASR/AP)
    30. okt 2025 o 16:01
    Postúpil už do štvrťfinále.

    PARÍŽ. Monacký tenista Valentin Vacherot postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

    V osemfinále zdolal Camerona Norrieho z Veľkej Británie v dvoch setoch 7:6 (4) a 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Vacherot - Norrie

    V live rebríčku ATP si polepšil už o ďalších desať miest a aktuálne figuruje na 30. priečke. Ak by sa mu podarilo rovnaké prekvapenie ako v Šanghaji, poskočil by do TOP 20.

    ATP Paríž 2025

    Dvojhra - osemfinále:

    Valentin Vacherot (Mon.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 7:6 (4), 6:4

    dnes 16:01
