VIDEO: Víťazná púť nemá konca. Monačan vyradil aj premožiteľa Alcaraza

PARÍŽ. Monacký tenista Valentin Vacherot postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.
V osemfinále zdolal Camerona Norrieho z Veľkej Británie v dvoch setoch 7:6 (4) a 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Vacherot - Norrie
V live rebríčku ATP si polepšil už o ďalších desať miest a aktuálne figuruje na 30. priečke. Ak by sa mu podarilo rovnaké prekvapenie ako v Šanghaji, poskočil by do TOP 20.
ATP Paríž 2025
Dvojhra - osemfinále:
Valentin Vacherot (Mon.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 7:6 (4), 6:4