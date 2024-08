Sinner suverénny, turnajová sedmička končí. Nasadeného hráča vyradil aj Čech

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 3. kola grandslamového turnaja US Open.

Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrtkovom zápase domáceho Alexa Michelsena v troch setoch 6:4, 6:0, 6:2.

VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Michelsen