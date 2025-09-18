    Americké tenistky sú už v semifinále. Rybakinová na Billie-Jean Cupe končí

    Jessica Pegulová a Taylor Townsednová oslavujú počas štvorhry na Poháre Jean-Kingovej 2025.
    Jessica Pegulová a Taylor Townsednová oslavujú počas štvorhry na Poháre Jean-Kingovej 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. sep 2025 o 11:34
    Rozhodla štvorhra, v ktorej Jessica Pegulová a Taylor Townsendová uspeli proti dvojici Jelena Rybakinová a Julia Putincevová.

    ŠEN-ČEN. Americké tenistky postúpili do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej.

    Vo štvrtkovom štvrťfinále v čínskom Šen-čene zvíťazili nad Kazachstanom 2:1 na zápasy.

    Rozhodla štvorhra, v ktorej Jessica Pegulová a Taylor Townsendová uspeli proti dvojici Jelena Rybakinová a Julia Putincevová 6:2, 7:6 (1).

    Pohár Billie-Jean Kingovej - finálový turnaj v čínskom Šen-čene - štvrťfinále:

    Kazachstan - USA 1:2

    • Julia Putincevová - Emma Navarrová 5:7, 6:2, 6:7 (6)
    • Jelena Rybakinová - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:1
    • Rybakinová, Putincevová - Pegulová, Taylor Townsendová 2:6, 6:7 (1)
    dnes 11:34
