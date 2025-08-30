    VIDEO: Gauffová bola k Poľke nemilosrdná. V boji o štvrťfinále vyzve dvojnásobnú víťazku

    Coco Gauffová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2025 o 21:45
    Súboj Češiek zvládla Muchová.

    NEW YORK. Americká tenistka Cori Gauffová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Newyorská šampiónka z roku 2023 zvíťazila v 3. kole v pozícii nasadenej trojky nad Poľkou Magdalenou Frechovou 6:3, 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Frechová

    Jej osemfinálovou súperkou bude dvojnásobná víťazka US Open Japonka Naomi Osaková, ktorá zdolala Austrálčanku s ruskými koreňmi Dariu Kasatkinovú 6:0, 4:6, 6:3.

    US Open 2025

    Dvojhra žien - 3. kolo:

    Naomi Osaková (Jap.-23) - Daria Kasatkinová (Austr.-15) 6:0, 4:6, 6:3

    Karolína Muchová (ČR-11) - Linda Nosková (ČR-21) 6:7 (5), 6:4, 6:2

    Marta Kosťuková (Ukr.-27) - Diane Parryová (Fr.) 3:6, 6:4, 6:2

    Cori Gauffová (USA-3) - Magdalena Frechová (Poľ.-28) 6:3, 6:1

