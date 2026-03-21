Alcaraz vyradil talentovaného súpera. Sústredil som sa na každý bod, hovorí

Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami. Najvyššie nasadený hráč vyradil v 2. kole talentovaného Brazílčana Joaoa Fonsecu v dvoch setoch 6:4, 6:4.
V oboch setoch sa mu podaril rýchly brejk a odvrátil všetky tri brejkbaly, ktorým v dueli čelil.
„Od začiatku až do poslednej loptičky som bol pripravený. Viem, aký dobrý je Joao, a preto som sa naozaj sústredil na každý bod, na každý úder,“ povedal Alcaraz, ktorého sa v ďalšom kole stretne s domácim Američanom Sebastianom Kordom.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Fonseca
Ten zvíťazil nad Camilom Ugom Carabellim z Argentíny suverénne 6:0 a 6:3.
ATP Miami 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Márton Fucsovics (Maď.) - Christopher O'Connell (Austr.) 7:6 (6), 6:3
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Valentin Royer (Fr.) 7:5, 6:7 (9), 7:6 (5)
Adam Walton (Austr.) - Sebastian Baez (Arg.) 6:2, 6:2
Gabriel Diallo (Kan.) - I-ping Wu (Čína) 6:2, 7:6 (3)
Arthur Cazaux (Fr.) - Tomas Barrios Vera (Čile) 7:5, 6:4
Alexander Ševčenko (Rus.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 7:6 (5), 6:7 (5), 6:2
2. kolo:
Tommy Paul (USA-22) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:2, 2:6, 6:4
Reilly Opelka (USA) - Jack Draper (V. Brit.-25) 7:6 (3), 7:6 (0)
Karen Chačanov (Rus.-14) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:3, 6:3
Matteo Berrettini (Tal.) - Alexander Bublik (Kaz.-10) 6:4, 6:4
Arthur Fils (Fr.-28) - Darwin Blanch (USA) 6:2, 6:3
Taylor Fritz (USA-6) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 6:7 (2), 6:3
Sebastian Korda (USA-32) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:0, 6:3
Carlos Alcaraz (Šp.-1)- Joao Fonseca (Braz.) 6:4, 6:4
Raphael Collignon (Belg.) - Flavio Cobolli (Tal.-13) 7:5, 6:3
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Alex de Minaur (Austr.-5) 6:3, 7:6 (3)
Jiří Lehečka (ČR-21) - Moise Kouame (Fr.) 6:2, 7:5
Valentin Vacherot (Mon.-24) - Mariano Navone (Arg.) 6:3, 6:4