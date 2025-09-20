    Swiateková v Soule hladko postúpila do semifinále, Krejčíkovej nadelila kanára

    Iga Swiateková
    Iga Swiateková (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. sep 2025 o 08:05
    Poľka je na turnaji nasadená jednotka.

    SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková suverénne postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v juhokórejskom Soule.

    Svetová dvojka a najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s Češkou Barborou Krejčíkovou hladko 6:0, 6:3.

    V boji o finále sa stretne s Austrálčankou Mayou Jointovou, ktorá identickým skóre vyradila nasadenú trojku Claru Tausonovú z Dánska.

    V najlepšej štvorke nebude chýbať ani Ruska Jekaterina Alexandrovová, ktorá v pozícii turnajovej dvojky zdolala Nemku Ellu Seidelovú 6:2, 6:3.

    WTA Soul 2025

    dvojhra - štvrťfinále:

    Maya Jointová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-3) 6:0, 6:3

    Iga Swiateková (Poľ.-1) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:0, 6:3

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:3

    Kateřina Siniaková (ČR) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 7:5

