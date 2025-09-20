Swiateková v Soule hladko postúpila do semifinále, Krejčíkovej nadelila kanára

SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková suverénne postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v juhokórejskom Soule.
Svetová dvojka a najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s Češkou Barborou Krejčíkovou hladko 6:0, 6:3.
V boji o finále sa stretne s Austrálčankou Mayou Jointovou, ktorá identickým skóre vyradila nasadenú trojku Claru Tausonovú z Dánska.
V najlepšej štvorke nebude chýbať ani Ruska Jekaterina Alexandrovová, ktorá v pozícii turnajovej dvojky zdolala Nemku Ellu Seidelovú 6:2, 6:3.
WTA Soul 2025
dvojhra - štvrťfinále:
Maya Jointová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-3) 6:0, 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-1) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:0, 6:3
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:3
Kateřina Siniaková (ČR) - Suzan Lamensová (Hol.) 6:1, 7:5