Kasatkinová už ako Austrálčanka čelila ruskej súperke. Po zápase hodila do kamarátky potítko

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke amerického súboja medzi šampiónkou Australian Open Madison Keysovou a Hailey Baptisteovou.

PARÍŽ. Americká tenistka Cori Gauffová a Ruska Mirra Andrejevová sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Gauffová, parížska finalistka z roku 2022, zdolala v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky Rusku Jekaterinu Alexandrovovú 6:0, 7:5.

Súboj dobrých kamarátok zakončila Kasatkinová hodením potítka do svojej o desať rokov mladšej súperky.

Andrejevová priznala, že Kasatkinová bola náročná súperka.

„Bol to pekelne dobrý zápas. Som veľmi šťastná, že som to zvládla v dvoch setoch, bola to fuška. Nenávidím hrať proti Darii. Často spolu trénujeme a aj vtedy prežívam na kurte muky," zdôraznila ruská tínedžerka.