Zverev má istú účasť na turnaji majstrov. Vo Viedni postúpil do semifinále bez boja

ATP Viedeň
dvojhra - štvrťfinále:
Alex de Minaur (Austr.-3) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:1, 7:6 (4)
Alexander Zverev (Nem.-2) - Tallon Griekspoor (Hol.) Zverev bez boja
VIEDEŇ. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil bez boja do semifinále turnaja ATP vo Viedni a zabezpečil si tak účasť na koncoročnom turnaji majstrov.
Proti nasadenej dvojke nenastúpil vo štvrťfinále Holanďan Tallon Griekspoor pre problémy s chrbtom.
Zverev sa medzi elitu na ATP Finals prebojoval ôsmykrát v kariére, turnaj majstrov vyhral v rokoch 2018 a 2021.
Už pred ním si účasť na novembrovom podujatí v Turíne zaistili Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Novak Djokovič.
V semifinále vo Viedni je aj austrálsky tenista Alex de Minaur. V pozícii nasadenej trojky zdolal vo štvrťfinále Mattea Berrettiniho z Talianska 6:1 a 7:6 (4).