Zverev má istú účasť na turnaji majstrov. Vo Viedni postúpil do semifinále bez boja

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    24. okt 2025 o 17:36
    Holandský súper na štvrťfinále nenastúpil.

    ATP Viedeň

    dvojhra - štvrťfinále:

    Alex de Minaur (Austr.-3) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:1, 7:6 (4)

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Tallon Griekspoor (Hol.) Zverev bez boja

    VIEDEŇ. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil bez boja do semifinále turnaja ATP vo Viedni a zabezpečil si tak účasť na koncoročnom turnaji majstrov.

    Proti nasadenej dvojke nenastúpil vo štvrťfinále Holanďan Tallon Griekspoor pre problémy s chrbtom.

    Zverev sa medzi elitu na ATP Finals prebojoval ôsmykrát v kariére, turnaj majstrov vyhral v rokoch 2018 a 2021.

    Už pred ním si účasť na novembrovom podujatí v Turíne zaistili Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Novak Djokovič.

    V semifinále vo Viedni je aj austrálsky tenista Alex de Minaur. V pozícii nasadenej trojky zdolal vo štvrťfinále Mattea Berrettiniho z Talianska 6:1 a 7:6 (4).

    dnes 17:36
