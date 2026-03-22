    VIDEO: Alcaraz v Miami prekvapivo končí. Svetová jednotka vypadla už v treťom kole

    Carlos Alcaraz
    TASR|22. mar 2026 o 22:46
    Najväčšieho favorita vyradil domáci Korda.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa s turnajom ATP Masters 1000 v Miami rozlúčil už v 3. kole dvojhry.

    V pozícii nasadenej jednotky prehral s domácim Američanom Sebastianom Kordom 3:6, 7:5, 4:6.

    VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Korda

    Kordov krajan Taylor Fritz zdolal v pozícii nasadenej šestky ďalšieho amerického hráča Reillyho Opelku 6:3, 6:4.

    ATP Miami

    dvojhra - 3. kolo:

    Sebastian Korda (USA) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 5:7, 6:4

    Taylor Fritz (USA-6) - Reilly Opelka (USA) 6:3, 6:4

    Jiří Lehečka (ČR-21) - Ethan Quinn (USA) 6:3, 7:6 (6)

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    VIDEO: Alcaraz v Miami prekvapivo končí. Svetová jednotka vypadla už v treťom kole
