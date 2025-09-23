    Bublik sa na zisk titulu nadrel, vyhral v dvoch tajbrejkoch. Musetti vo finále nestačil na Čiľana

    Alexander Bublik.
    Alexander Bublik. (Autor: TASR/AP)
    Na turnaji figuroval kazašský tenista v pozícii nasadenej trojky.

    CHANG-ČOU. Kazašský tenista Alexander Bublik sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chang-čou.

    V pozícii nasadenej trojky zdolal vo finále Francúza Valentina Royera 7:6 (4), 7:6 (4).

    Čilsky tenista Alejandro Tabilo sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v ďalšom čínskom meste Čcheng-tu.

    Vo finále zdolal najvyššie nasadeného Taliana Lorenza Musettiho 6:3, 2:6, 7:6 (5).

    ATP - výsledky

    ATP Chang-čou - finále:

    Alexander Bublik (Kas.-3) - Valentin Royer (Fr.) 7:6 (4), 7:6 (4)

    ATP Čcheng-tu - finále:

    Alejandro Tabilo (Čile) - Lorenzo Musetti (Tal.-1) 6:3, 2:6, 7:6 (5)

