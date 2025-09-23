Bublik sa na zisk titulu nadrel, vyhral v dvoch tajbrejkoch. Musetti vo finále nestačil na Čiľana

CHANG-ČOU. Kazašský tenista Alexander Bublik sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chang-čou.
V pozícii nasadenej trojky zdolal vo finále Francúza Valentina Royera 7:6 (4), 7:6 (4).
Čilsky tenista Alejandro Tabilo sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v ďalšom čínskom meste Čcheng-tu.
Vo finále zdolal najvyššie nasadeného Taliana Lorenza Musettiho 6:3, 2:6, 7:6 (5).
ATP - výsledky
ATP Chang-čou - finále:
Alexander Bublik (Kas.-3) - Valentin Royer (Fr.) 7:6 (4), 7:6 (4)
ATP Čcheng-tu - finále:
Alejandro Tabilo (Čile) - Lorenzo Musetti (Tal.-1) 6:3, 2:6, 7:6 (5)