    Prekvapenie v Šanghaji: Zverev končí už v 3. kole. Vypadol aj Brit Norrie

    Alexander Zverev na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.
    Alexander Zverev na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. okt 2025 o 18:40
    Nad Nemcove sily bol nenasadený Francúz Arthur Rinderknech.

    ŠANGHAJ. Nemecký tenista Alexander Zverev nepotvrdil pozíciu nasadenej trojky a na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji vypadol už v 3. kole.

    Nad jeho sily bol nenasadený Francúz Arthur Rinderknech, ktorý zvíťazil 4:6, 6:3, 6:2.

    Z nasadených hráčov neuspel ani Brit Cameron Norrie. Tridsiatku podujatia zdolal nenasadený Američan Learner Tien 7:6 (4), 6:3.

    V súboji nasadených Talianov zvíťazil ôsmy hráč turnaja Lorenzo Musetti nad dvadsaťšestkou Lucianom Darderim 7:5, 7:6 (1).

    Austrálčan Alex De Minaur zdolal ako siedmy nasadený hráč Poliaka Kamila Majchrzaka 6:1, 7:5.

    Medzi najlepšiu šestnástku sa prebojoval aj Čech Jiří Lehečka, ktorý zvíťazil nad kanadským reprezentantom Denisom Shapovalovom 6:4, 6:4.

    ATP Masters 1000 Šanghaj

    Dvojhra - 3. kolo:

    Daniil Medvedev (Rus.-16) - Alejandro Davidovich (Šp.-18) 6:3, 7:6 (5)

    Arthur Rinderknech (Fr.) - Alexander Zverev (Nem.-3) 4:6, 6:3, 6:2

    Lorenzo Musetti (Tal.-8) - Luciano Darderi (Tal.-26) 7:5, 7:6 (1)

    Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-30) 7:6 (4), 6:3

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Jesper De Jong (Hol.) 6:4, 7:5

    Alex De Minaur (Austr.-7) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:1, 7:5

    Jiří Lehečka (ČR-15) - Denis Shapovalov (Kan.-23) 6:4, 6:4

    Nuno Borges (Portug.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 7:6 (5), 4:6, 6:3

