Prekvapenie v Šanghaji: Zverev končí už v 3. kole. Vypadol aj Brit Norrie

ŠANGHAJ. Nemecký tenista Alexander Zverev nepotvrdil pozíciu nasadenej trojky a na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji vypadol už v 3. kole.
Nad jeho sily bol nenasadený Francúz Arthur Rinderknech, ktorý zvíťazil 4:6, 6:3, 6:2.
Z nasadených hráčov neuspel ani Brit Cameron Norrie. Tridsiatku podujatia zdolal nenasadený Američan Learner Tien 7:6 (4), 6:3.
V súboji nasadených Talianov zvíťazil ôsmy hráč turnaja Lorenzo Musetti nad dvadsaťšestkou Lucianom Darderim 7:5, 7:6 (1).
Austrálčan Alex De Minaur zdolal ako siedmy nasadený hráč Poliaka Kamila Majchrzaka 6:1, 7:5.
Medzi najlepšiu šestnástku sa prebojoval aj Čech Jiří Lehečka, ktorý zvíťazil nad kanadským reprezentantom Denisom Shapovalovom 6:4, 6:4.
ATP Masters 1000 Šanghaj
Dvojhra - 3. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-16) - Alejandro Davidovich (Šp.-18) 6:3, 7:6 (5)
Arthur Rinderknech (Fr.) - Alexander Zverev (Nem.-3) 4:6, 6:3, 6:2
Lorenzo Musetti (Tal.-8) - Luciano Darderi (Tal.-26) 7:5, 7:6 (1)
Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-30) 7:6 (4), 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Jesper De Jong (Hol.) 6:4, 7:5
Alex De Minaur (Austr.-7) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:1, 7:5
Jiří Lehečka (ČR-15) - Denis Shapovalov (Kan.-23) 6:4, 6:4
Nuno Borges (Portug.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 7:6 (5), 4:6, 6:3