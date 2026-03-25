    Lehečka zdolal prekvapenie turnaja a je v semifinále. Môže napodobniť krajana

    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|25. mar 2026 o 23:22
    ShareTweet0

    V Miami sa medzi najlepšiu štvorku dostala aj Karolína Muchová.

    Český tenista Jiří Lehečka vyhral nad prekvapením turnaja ATP Masters 1000 v Miami Španielom Martinom Landalucom 7:6 (1), 7:5 a postúpil do semifinále, čo sa mu na Masters podarilo iba druhýkrát.

    V dueli o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, alebo na Francúza Arthura Filsa.

    V prvom sete si obaja hráči držali servis, a tak musel rozhodnúť tajbrejk, ktorý Lehečka vyhral suverénne 7:1. Taktiež v druhom dejstve boli obaja hráči, ktorých od seba v rebríčku delí viac ako sto miest, na podaní dlho stopercentne.

    Až v dvanástom game sa Lehečka prepracoval k mečbalom. Prvé tri síce 22. hráč sveta nepremenil, ale pri štvrtom sa už súperovmu tlaku ubránil a po viac ako dvoch hodinách mohol aj vďaka ôsmim esám oslavovať postup do semifinále.

    To si dvadsaťštyriročný Čech doteraz na Masters zahral iba predvlani v Madride. Lehečka v Miami napodobnil Karolínu Muchovú, ktorá sa v boji o finále stretne s Američankou Coco Gauffovou.

    Obaja Česi majú šancu nadviazať na Jakuba Menšíka, ktorý vlani na Floride senzačne triumfoval.

    ATP Miami 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Jiří Lehečka (ČR-21) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (1), 7:5

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Lehečka zdolal prekvapenie turnaja a je v semifinále. Môže napodobniť krajana