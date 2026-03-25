Lehečka zdolal prekvapenie turnaja a je v semifinále. Môže napodobniť krajana

Český tenista Jiří Lehečka vyhral nad prekvapením turnaja ATP Masters 1000 v Miami Španielom Martinom Landalucom 7:6 (1), 7:5 a postúpil do semifinále, čo sa mu na Masters podarilo iba druhýkrát.
V dueli o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, alebo na Francúza Arthura Filsa.
V prvom sete si obaja hráči držali servis, a tak musel rozhodnúť tajbrejk, ktorý Lehečka vyhral suverénne 7:1. Taktiež v druhom dejstve boli obaja hráči, ktorých od seba v rebríčku delí viac ako sto miest, na podaní dlho stopercentne.
Až v dvanástom game sa Lehečka prepracoval k mečbalom. Prvé tri síce 22. hráč sveta nepremenil, ale pri štvrtom sa už súperovmu tlaku ubránil a po viac ako dvoch hodinách mohol aj vďaka ôsmim esám oslavovať postup do semifinále.
To si dvadsaťštyriročný Čech doteraz na Masters zahral iba predvlani v Madride. Lehečka v Miami napodobnil Karolínu Muchovú, ktorá sa v boji o finále stretne s Američankou Coco Gauffovou.
Obaja Česi majú šancu nadviazať na Jakuba Menšíka, ktorý vlani na Floride senzačne triumfoval.
ATP Miami 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Jiří Lehečka (ČR-21) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (1), 7:5