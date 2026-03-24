VIDEO: Lehečka prvýkrát postúpil v Miami do štvrťfinále. Premožiteľ Alcaraza zlyhal

Český tenista Jiří Lehečka zdolal svetovú sedmičku Američana Taylora Fritza 6:4, 6:7 (4), 6:2 a postúpil na turnaji ATP Masters 1000 v Miami prvýkrát do štvrťfinále.
Duel proti finalistovi predvlaňajšieho US Open vyhral po takmer dvoch a pol hodinách. V boji o semifinále ho čaká 151. hráč sveta Španiel Martin Landaluce, ktorý nečakane uspel nad iným Američanom Sebastianom Kordom 2:6, 7:6 (6), 6:4.
Korda sa tak rozlúčil s turnajom po tom, čo v 3. kole zdolal najvyššie nasadeného Carlosa Alcaraza zo Španielska.
Landaluce ako kvalifikant v predchádzajúcom kole zdolal štrnásteho nasadeného Karena Chačanova z Ruska.
Dvadsaťštyriročný rodák Lehečka zdolal Fritza druhýkrát za sebou a nadviazal proti nemu na vlaňajšie víťazstvo z 2. kola Davisovho pohára.
Upravil bilanciu vzájomných zápasov na 2:4. Pomohlo mu v utorok 10 es, 37 víťazných loptičiek aj päť odvrátených brejkbolov.
"Som veľmi rád, že som vyhral tri zápasy za sebou. Ešte viac, že ten tretí bol proti hráčovi, ako je Taylor. Je to tenista z prvej desiatky a veľmi skúsený hráč. Odohral už veľa takýchto zápasov, takže je to pre mňa len dobre, "citoval Lehečku web ATP.
"Myslím, že hlavným cieľom bolo zostať agresívnym. V druhom sete som od toho trochu ustúpil. Nakoniec som v treťom dejstve cítil, že ak chcem zdolať chlapa ako Taylor, musím do toho ísť a byť agresívny.
Musel som ukázať odvahu, že chcem tie body vyhrať. A fungovalo to dobre," doplnil Lehečka.
Ďalej ide aj Francúz Arthur Fils, ten zdolal Valentina Vacherota z Monaka 6:4, 6:7 a 6:4.
ATP Miami 2026
Dvojhra - osemfinále:
Jiří Lehečka (ČR-21) - Taylor Fritz (USA-6) 6:4, 6:7 (4), 6:2
Martin Landaluce (Šp.) - Sebastian Korda (USA) 2:6, 7:6 (6), 6:4
Arthur Fils (Fr.-28) - Valentin Vacherot (Monako-24) 6:4, 6:7 (4), 6:4