Dúfala do poslednej chvíle. Vondroušová nebude v Paríži obhajovať striebro

PRAHA. Česká tenistka Markéta Vondroušová nebude štartovať na OH v Paríži. Dôvodom je zranenie ruky, obhajkyňa striebornej medaily o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Dvadsaťpäťročná Vondroušová sa mala na parížskej antuke predstaviť vo dvojhre i štvorhre spoločne s Karolínou Muchovou.

"Je mi to veľmi ľúto, ale zo zdravotných dôvodov sa nezúčastním na tohtoročných olympijských hrách v Paríži. Dúfala som do poslednej chvíle, verila som, že by to mohlo ísť aspoň v debli, ale problémy s rukou ma na kurt nepustia.