Taliani sú súdržní ako bratia. Hetrikom napodobnili výnimočnosť spred 53 rokov

Kedysi vládli Davisovmu poháru Austrálčania a Američania. Neskôr prišla éra Švédska, Nemecka aj Španielska.
Súčasnými kráľmi najprestížnejšej súťaže mužských tenisových tímov sú už tri roky Taliani. Víťazný hetrik v domácom prostredí v Bologni dovŕšili zverenci kapitána Filippa Volandri finálovým triumfom nad Španielmi 2:0.
Taliansko sa stalo prvou krajinou od roku 1972, ktorá získala tri tituly v neprerušenej sérii. V rokoch 1968 - 1972 sa päťkrát za sebou tešili Američania. Rozhodujúci druhý bod vo finále získal Flavio Cobolli, ktorý predviedol parádnu otočku proti Jaumemu Munarovi.
Zvíťazil 1:6, 7:6 (5), 7:5 a v SuperTennis Arene v Bologni dostal do varu 10-tisíc divákov. Prvý bod pre domácich predtým získal Matteo Berrettini, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 6:3, 6:4.
Taliansky triumf je o to cennejší, že v tíme chýbali dvaja hráči z absolútnej svetovej špičky - svetová dvojka Jannik Sinner a osmička Lorenzo Musetti.
Najvyššie postaveným hráčom Talianska v singlovom rebríčku ATP spomedzi tých, ktorí si zahrali na finálovom turnaji v Bologni, je Cobolli na 22. priečke.
VIDEO: Víťazné oslavy Talianov
Ďalšími víťaznými dielikmi v tíme Talianska boli Lorenzo Sonego (39.), už spomenutý Berrettini (56.), Andrea Vavassori (341.) a špecialista na štvorhru Simone Bolelli. V deblovom rebríčku ATP mu patrí 13. pozícia.
"Celý náš tím je výnimočný. Pracujeme jeden pre druhého, dopĺňame sa a povzbudzujeme. Výnimočný vzťah mám však s Matteom Berrettinim. On je pre mňa ako brat, osoba veľmi blízka," uviedol Cobolli na webe daviscup.org.
Bývalý finalista Wimbledonu Berrettini kontroval pre Supertennis.tv: "Víťazstvo v Davisovom pohári je pre mňa tento rok ešte výnimočnejšie. Prvý z troch titulov za sebou som zažil ako divák. Pri druhom som už bol aj ako hráč a teraz je to úplne najviac, lebo nám v tíme chýbali viacerí špičkoví hráči. Ukázali sme však, že sme jednotní a silní."
Najúspešnejšou krajinou histórie Davisovho pohára je USA s 9 titulmi. Taliani sa ziskom štvrtého titulu (prvý bol ešte v roku 1976) posunuli do najlepšej šestky na úroveň Francúzov.
"Vždy sme pripravení sa navzájom podporovať. Panuje medzi nami v tíme skvelá energia aj chémia. Je úžasné, že som počas zápasu mohol na diaľku pomáhať Flaviovi Cobollimu a cítiť ako herne rastie. Tento titul je naozaj tímové dielo," doplnil Berrettini.