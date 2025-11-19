    Domáci úspešne odštartovali cestu za obhajobou v Davisovom pohári. Vyhrali obe dvojhry

    Matteo Berrettini. (Autor: TASR/AP)
    19. nov 2025
    Ich semifinálovými súpermi budú v piatok Belgičania.

    Davisov pohár - štvrťfinále

    Taliansko - Rakúsko 2:0

    Matteo Berrettini - Jurij Rodionov 6:3, 7:6 (4)

    Flavio Cobolli - Filip Misolič 6:1, 6:3

    BOLOGNA. Tenisti Talianska postúpili na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni do semifinále.

    Obhajcovia titulu zvíťazili vo štvrťfinálovom dueli nad Rakúskom 2:0. O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Jurija Rodionova 6:3, 7:6 (4).

    Druhý pridal Flavio Cobolli po hladkom triumfe 6:1, 6:3 nad Filipom Misoličom.

    Semifinálovými súpermi Talianov budú v piatok Belgičania.

    dnes 19:44
