Domáci úspešne odštartovali cestu za obhajobou v Davisovom pohári. Vyhrali obe dvojhry

Davisov pohár - štvrťfinále
Taliansko - Rakúsko 2:0
Matteo Berrettini - Jurij Rodionov 6:3, 7:6 (4)
Flavio Cobolli - Filip Misolič 6:1, 6:3
BOLOGNA. Tenisti Talianska postúpili na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni do semifinále.
Obhajcovia titulu zvíťazili vo štvrťfinálovom dueli nad Rakúskom 2:0. O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Jurija Rodionova 6:3, 7:6 (4).
Druhý pridal Flavio Cobolli po hladkom triumfe 6:1, 6:3 nad Filipom Misoličom.
Semifinálovými súpermi Talianov budú v piatok Belgičania.