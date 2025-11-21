Heroický výkon Taliana v nekonečnom tajbrejku. Pri postupe do finále odvrátil sedem mečbalov

Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále:
Taliansko - Belgicko 2:0
Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15)
Tenisti Talianska sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále Davisovho pohára. V semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Belgicko 2:0.
O rozhodujúci druhý bod pre dvojnásobných obhajcov titulu sa zaslúžil Flavio Cobolli, ktorý zdolal Zizoua Bergsa po trojsetovej bitke 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15).
V tajbrejku rozhodujúceho dejstva odvrátil sedem mečbalov.
VIDEO: Záver zápasu Cobolli - Bergs
O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Raphaela Collignona 6:3, 6:4.
Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho.
V dueli o „šalátovú misu" nastúpia v nedeľu proti víťazovi sobotňajšieho druhého semifinále medzi Španielskom a Nemeckom