    Heroický výkon Taliana v nekonečnom tajbrejku. Pri postupe do finále odvrátil sedem mečbalov

    Taliansky tenista Flavio Cobolli.
    Taliansky tenista Flavio Cobolli. (Autor: TASR/AP)
    21. nov 2025 o 21:36
    Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho.

    Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále:

    Taliansko - Belgicko 2:0

    Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4

    Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15)

    Tenisti Talianska sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále Davisovho pohára. V semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Belgicko 2:0.

    O rozhodujúci druhý bod pre dvojnásobných obhajcov titulu sa zaslúžil Flavio Cobolli, ktorý zdolal Zizoua Bergsa po trojsetovej bitke 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15).

    V tajbrejku rozhodujúceho dejstva odvrátil sedem mečbalov.

    VIDEO: Záver zápasu Cobolli - Bergs

    O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Raphaela Collignona 6:3, 6:4.

    Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho.

    V dueli o „šalátovú misu" nastúpia v nedeľu proti víťazovi sobotňajšieho druhého semifinále medzi Španielskom a Nemeckom

    Taliansky tenista Flavio Cobolli.
    Taliansky tenista Flavio Cobolli.
    Heroický výkon Taliana v nekonečnom tajbrejku. Pri postupe do finále odvrátil sedem mečbalov
    dnes 21:36
