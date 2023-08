Wawrinka zlomil rekord na US Open. Stále to dokážem, odkazuje

"Myslím si, že hrám celkom dobre. Nechcem sa porovnávať s minulosťou, pretože to nikdy nie je dobré, ale som šťastný za moju úroveň hry. Viem, na čom som a viem, že dokážem zdolať niektorých skutočne dobrých hráčov. Som konkurencieschopný a dobre sa hýbem po kurte," citovala víťaza turnaja z roku 2016 agentúra AFP.

NEW YORK. Stan Wawrinka sa stal najstarším víťazom zápasu dvojhry na grandslamovom turnaji US Open od čias legendárneho Jimmyho Connorsa.

Wawrinka je od stredy najstarší víťaz zápasu na US Open odkedy Connors v roku 1992 uspel ako štyridsaťročný.

Na záverečnom grandslame sezóny sa dostal šesťkrát minimálne medzi najlepšiu osmičku, no triumf nad Nišiokom bol jeho prvý vo Flushing Meadows od roku 2019, keď vypadol vo štvrťfinále s Rusom Daniilom Medvedevom.

V ďalšom kole ho čaká 30. nasadený Tomas Martin Etcheverry. Wawrinka figuruje v rebríčku ATP o 15 miest nižšie ako Argentínčan, no je mierny papierový favorit, keďže tento rok ho zdolal vo Wimbledone 3:1 na sety.

"Posledné mesiace a týždne boli dobré s viacerými víťazstvami a sebadôverou v to, čo robím. Verím, že sa budem ďalej posúvať a do konca roka dosiahnem veľké výsledky," povedal Švajčiar.

Bývalý tretí muž svetového rebríčka sa vlani po dlhom boji so zraneniami prepadol až na 361. miesto. Vo februári sa však vrátil do najlepšej stovky a pred US Open mu patrila 49. pozícia.