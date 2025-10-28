Nečakaný ťah kapitána. Španielska dvojka sa nezmestila do nominácie Davis Cupu

BRATISLAVA. Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa nedostal do nominácie trénera Davida Ferrera na finále Davisovho pohára v Bologni.
Krajina z Pyrenejského polostrova sa 20. novembra postaví vo štvrťfinále proti Česku.
Dvadsaťšesťročný rodák z Málagy pred pár dňami neuspel vo finále turnaja vo švajčiarskom Bazileji.
Nezvládol tak už štvrtý tohtoročný súboj o trofej. Je to jeden z dôvodov, prečo nebude reprezentovať svoju krajinu, hoci je španielskou dvojkou hneď po Carlosovi Alcarazovi? Pre denník Marca sa Fokina vyjadril k celej situácii.
"Bolo to rozhodnutie kapitána Ferrera a ja ho rešpektujem. Samozrejme, veľmi rád by som bol na zozname a reprezentoval svoju krajinu, ale tentoraz sa rozhodol pre iných hráčov.
Pred dvomi týždňami mi zavolal, aby mi oznámil, že ma nezahrnie do tímu. Pred týmto telefonátom som mu už povedal, že so mnou môže počítať. Pre mňa bude vždy cťou reprezentovať Španielsko," uviedla aktuálny hráč číslo 15 na svete. Polepšil si o tri pozície.
Je prekvapený, že nefiguruje medzi nominovanými, hoci okupuje najlepšie miesto v rebríčku ATP v kariére.
"Som veľmi hrdý na prácu, ktorú som tento rok odviedol spolu so svojím tímom, najmä po náročnom predchádzajúcom roku. Nominovaní hráči sú tiež skvelí a určite dajú za Španielsko všetko," uviedol.
Proti Dánsku si v septembrovej kvalifikácii nezahral pre zdravotné problémy. Jeho reprezentační kolegovia otočili z 0:2 na 3:2 a postúpili tak na finálový turnaj. Chýbal aj v dueli vo Švajčiarsku.
"Ako 15. hráč sveta si myslím, že som si zaslúžil byť medzi štyrmi najlepšími hráčmi mojej krajiny. So všetkou úctou k mojim spoluhráčom, ktorí, ako som už povedal, sú tiež skvelí hráči. Teraz je mojím cieľom sústrediť sa na zvyšok sezóny a pripraviť sa na to, aby som v budúcom roku dosiahol maximálnu úroveň," uviedol Fokina s tým, že prípadnú pozvánku v budúcom roku neodmietne.
Verí, že jeho kolegovia patria medzi favoritov finálového turnaja a ak dajú zo seba všetko, majú na to, aby získali titul.
"Vynechať Davidovicha Fokinu, ktorý vie zdolať Jakuba Menšíka, je veľmi riskantné rozhodnutie," oznámil španielsky tenisový expert Diego Jiménez Rubio.
Čecha zdolal rodák z Málagy vo všetkých troch zápasoch v tomto roku a vedie nad českou dvojkou 4:1 na vzájomné duely. Na druhej strane, prehral všetky tri zápasy proti Jiřímu Lehečkovi a oba proti Tomášovi Macháčovi.
Legendárny Ferrer uprednostnil Jaumeho Munara a Pedra Martíneza. Za štvrtého člena tímu vybral elitného hráča štvorhry Marcela Granollersa. Ani ako piateho hráča za Španielsko by nevzal Fokinu, údajne by padla voľba na Pabla Carrena Bustu.