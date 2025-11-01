Ind ukončil kariéru. Vlani sa stal najstaršou svetovou jednotkou vo štvorhre

MUMBAI. Indický tenista Rohan Bopanna v sobotu oznámil ukončenie kariéry.
Štyridsaťpäťročný deblový špecialista sa v roku 2024 stal najstaršou svetovou jednotkou v rebríčku štvorhry, keď s Matthewom Ebdenom ovládli Australian Open.
V roku 2017 triumfoval na Roland Garros v miešanej štvorhre s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou.
Celkovo má na konte 26 titulov ATP zo štvorhry. Trikrát štartoval na olympijských hrách. „Tenis pre mňa nikdy nebol len hrou.
Dal mi zmysel, keď som bol stratený, silu, keď som bol zlomený, a vieru, keď o mne svet pochyboval.
Moja vďačnosť je nekončená a moja láska k tejto nádhernej hre nikdy nevybledne,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie Bopannu na sociálnej sieti.