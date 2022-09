Slovák zdolal ako junior Federera. Pôsobil detsky, ale bol výborný, vraví

"Jednoducho, neskôr dospel. Vtedy mal ešte detský výraz tváre a bol nižšieho vzrastu, ale už vtedy bol výborný hráč, mal čistú techniku a hral rýchlo," spomína Grolmus.

"A to, že bol už vtedy výborný hráč, ukazuje skutočnosť, že sme spolu hrali vo štvrťfinále najväčšieho turnaja do 14 rokov na svete - Orange Bowlu na Floride," dodáva.

Orange Bowl je zrejme najprestížnejší juniorský tenisový turnaj, víťazi dostávajú ako trofej slávny pohár naplnený pomarančmi. Súťaží sa v rôznych vekových kategóriách. Existuje Orange Bowl pre kategórie do 16 a do 18 rokov, ale aj Juniorský Orange Bowl pre kategórie do 12 a do 14 rokov.

Federer dokonca podujatie v roku 1998 v kategórii do 18 rokov vyhral. Mal iba sedemnásť rokov.