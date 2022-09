Hádzal rakety o zem, nadával a plakal. Federer bol iný ako dnes

Je to presný opak toho, ako legendárny Švajčiar pôsobil na dvorcoch v posledných dvoch dekádach. V minulosti však skutočne bol tým búrlivákom, ktorý si nedokázal udržať nervy na uzde.

To sú scény, ktoré si fanúšikovia tenisu azda ani dokážu predstaviť.

Na vrchol sa dostal už ako 21-ročný, keď vyhral Wimbledon. To bol rok 2003 a pre lepšiu predstavu, koľko času odvtedy ubehlo, taký Juraj Slafkovský v tom momente ani nebol na svete.

Návrat z 9-tisícovej haly a prostredia podujatia ATP do haly v malom mestečku, ktoré mimochodom podľa dostupných údajov oficiálne nemá ani tisíc obyvateľov, údajne neniesol ľahko. Po zápase s Agassim nastúpil proti nižšie postavenému súperovi než bol on sám, Armandovi Brunoldovi.

Za ostatných vyše 20 rokov sú zaznamenané len dva prípady, keď mu udelili pokutu. Okrem Austrialian Open vypenil aj v roku 2009, vo finále US Open. Dokopy musel zaplatiť v týchto prípadoch štyri a pol tisíca dolárov.

Nielenže prehral, ale dostal pokutu, lebo sa vraj v podstate nesnažil vyhrať.

Rozhodca Claudio Grether v oficiálnom zápise uviedol, že Federer len demotivovane stál na kurte a spravil dve dvojchyby v gemoch, v ktorých mal podanie.

Pokuta mala výšku 100 dolárov. Dnes by to pre neho bola zanedbateľná čiastka, no v tom čase za tento zápas s Brunoldom získal 87 dolárov. Z turnaja tak odchádzal v strate 13 dolárov.

Boli to dôležité lekcie, ktoré mu pomohli v raste. Prezentoval sa už úplne odlišným prístupom ako v mladosti. Jednoducho dospel a právom si vyslúžil povesť veľkého tenisového džentlmena.