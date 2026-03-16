    Slovensko naďalej nemá zastúpenie v elitnej stovke. Alcaraz a Sabalenková kraľujú

    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. mar 2026 o 10:34
    ShareTweet0

    Najlepšou Slovenkou zostala Šramková, ktorá je na 122. pozícii.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz je naďalej na čele rebríčka ATP pred Jannikom Sinnerom z Talianska a Srbom Novakom Djokovič. 

    Do najlepšej desiatky sa vrátil Danill Medvedev, ktorý sa prebojoval do finále podujatia ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells, v ktorom prehral so Sinnerom.

    Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý poskočil na 155. pozíciu, Alex Molčan figuruje na 200. priečku.

    Lídrom ženského rebríčka je Bieloruska Aryna Sabalenková. Post svetovej jednotky potvrdila nedeľňajším víťazstvom na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells.

    Na druhú priečku poskočila jej finálové súperka Jelena Rybakinová z Kazachstanu, ktorá na líderku stráca 3242 bodov. V poradí predbehla Poľku Igu Swiatekovú. Najlepšou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, ktorá klesla o štyri miesta na 122. pozíciu.

    Rebríček WTA k 16. marcu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 025 b

    2.

    (3.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7783 b

    3.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7413 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6748 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6678 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    6180 b

    7.

    (7.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4232 b

    8.

    (9.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4020 b

    9.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3351 b

    10.

    (8.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    3066 b

    122.

    (118.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    680 b

    217.

    (217.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    331 b

    Rebríček ATP k 16. marcu

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 550 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 400 b

    3.

    (3.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    5370 b

    4.

    (4.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4905 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4365 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4185 b

    7.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    4170 b

    8.

    (9.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4000 b

    9.

    (8.)

    Ben Shelton

    USA

    3860 b

    10.

    (11.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3610 b

    155.

    (158.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    200.

    (200.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    302 b

    Tenis

    Tenis

    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovensko naďalej nemá zastúpenie v elitnej stovke. Alcaraz a Sabalenková kraľujú
    dnes 10:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slovensko naďalej nemá zastúpenie v elitnej stovke. Alcaraz a Sabalenková kraľujú