Slovensko naďalej nemá zastúpenie v elitnej stovke. Alcaraz a Sabalenková kraľujú

Španielsky tenista Carlos Alcaraz je naďalej na čele rebríčka ATP pred Jannikom Sinnerom z Talianska a Srbom Novakom Djokovič.
Do najlepšej desiatky sa vrátil Danill Medvedev, ktorý sa prebojoval do finále podujatia ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells, v ktorom prehral so Sinnerom.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý poskočil na 155. pozíciu, Alex Molčan figuruje na 200. priečku.
Lídrom ženského rebríčka je Bieloruska Aryna Sabalenková. Post svetovej jednotky potvrdila nedeľňajším víťazstvom na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Na druhú priečku poskočila jej finálové súperka Jelena Rybakinová z Kazachstanu, ktorá na líderku stráca 3242 bodov. V poradí predbehla Poľku Igu Swiatekovú. Najlepšou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, ktorá klesla o štyri miesta na 122. pozíciu.
Rebríček WTA k 16. marcu
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 025 b
2.
(3.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7783 b
3.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7413 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6748 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6678 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
6180 b
7.
(7.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4232 b
8.
(9.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4020 b
9.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3351 b
10.
(8.)
Mirra Andrejevová
Rusko
3066 b
122.
(118.)
Rebecca Šramková
Slovensko
680 b
217.
(217.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
331 b
Rebríček ATP k 16. marcu
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 550 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 400 b
3.
(3.)
Novak Djokovič
Srbsko
5370 b
4.
(4.)
Alexander Zverev
Nemecko
4905 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4365 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4185 b
7.
(7.)
Taylor Fritz
USA
4170 b
8.
(9.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4000 b
9.
(8.)
Ben Shelton
USA
3860 b
10.
(11.)
Daniil Medvedev
Rusko
3610 b
155.
(158.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
200.
(200.)
Alex Molčan
Slovensko
302 b